После смерти младенца в больнице Ачинска возбуждено уголовное дело

После смерти пятимесячного ребенка в больнице Ачинска Красноярского края возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ — есть основания полагать, что в случившемся виноваты медики. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 15 февраля, сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным ведомства, с 31 января младенцу в одной из семей в деревне Усть-Изыкчуль было плохо, наблюдались признаки кишечной инфекции. Мать девочки неоднократно вызывала скорую помощь и педиатра, однако медики не госпитализировали ребенка.

Девочке стало хуже 3 февраля, и мать обратилась в инфекционное отделение Ужурской горбольницы, где ей тоже отказали в госпитализации, сообщив, что ребенка необходимо транспортировать в город Ачинск. При этом медики не известили об этом реанимационно-консультативный центр и не согласовали транспортировку. Фельдшер сопровождал девочку в поездке в Ачинск на автомобиле скорой помощи без реанимационного оборудования. Когда пациентку наконец доставили в Красноярский краевой центр охраны материнства и детства, врачи попытались реанимировать ее, но были вынуждены констатировать смерть.

Обвиняемых в деле пока нет, но следствие изучает медицинскую документацию и карту вызова скорой медицинской помощи; проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка.