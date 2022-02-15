В Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в обстреле мирных жителей

Азербайджанские военные обстреляли группу мирных жителей, которые занимались сельскохозяйственными работами в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на прокуратуру непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По данным ведомства, инцидент произошел 15 февраля в 15:30 в поселке Храморт Аскеранского района. Сельчане на тракторе обрабатывали общинное поле, когда азербайджанские солдаты открыли огонь.

Прокуратура обвинила военных в нарушении перемирия и сообщила, что конфликт был оперативно предотвращен из-за вмешательства российских миротворцев. Никто из мирных жителей не пострадал, однако сельхозтехника оказалась повреждена.

Представители военного контингента России в регионе и Министерства обороны Азербайджана ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Азербайджан передал Армении восьмерых военнослужащих, которые были задержаны в приграничной зоне на кельбаджарском направлении несколькими месяцами ранее. Взамен Баку потребовал от Еревана предоставить списки азербайджанских солдат, убитых во время конфликта в 2020 году и сведениях об их захоронениях.