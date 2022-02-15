Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России оценили ответ Борреля на письмо Лаврова

Постпред России при ЕС Чижов назвал ответ Борреля на письмо Лаврова неудовлетворительным

Фото: Reuters

Ответ главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности был неудовлетворительным. Такую оценку дал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости.

«Они [страны ЕС] были слишком робкими, чтобы ответить от лица своих национальных государств», — заявил дипломат. При этом он отметил, что переговоры могут привести к выигрышному решению для всех сторон.

Ранее Боррель рассказал о содержании письма к Сергею Лаврову. По его словам, он предложил главе российского министерства продолжить диалог по укреплению общей безопасности. Он добавил, что в документе рассматриваются вопросы, которые поднял Лавров, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В МОК объяснили попадание запрещенного вещества в организм Валиевой
Экс-глава управления МЧС предстанет перед судом за аферу на 65 миллионов рублей
В Петербурге справку о наличии антител приравняли к ковид-сертификатам
Названы сроки принятия Госдумой обращения о признании ЛНР и ДНР
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова Украиной
Российские конькобежцы установили олимпийский рекорд на Играх-2022 в Пекине
В России оценили ответ Борреля на письмо Лаврова
В Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения в общественных местах
Трое грабителей напали на стоматологическую клинику и вынесли миллионы рублей
Россияне набрали рекордное число микрозаймов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.