В России оценили ответ Борреля на письмо Лаврова

Ответ главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности был неудовлетворительным. Такую оценку дал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости.

«Они [страны ЕС] были слишком робкими, чтобы ответить от лица своих национальных государств», — заявил дипломат. При этом он отметил, что переговоры могут привести к выигрышному решению для всех сторон.

Ранее Боррель рассказал о содержании письма к Сергею Лаврову. По его словам, он предложил главе российского министерства продолжить диалог по укреплению общей безопасности. Он добавил, что в документе рассматриваются вопросы, которые поднял Лавров, и подтверждается предложение ЕС и его членов продолжать диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех.