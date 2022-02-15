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Россиянка впервые побывала на Кубе и рассказала об удививших ее «сюрпризах»

Россиянка рассказала о необходимости доплачивать за соседние места в самолете до Кубы

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Россиянка впервые побывала на Кубе и перечислила главные достоинства курорта, благодаря которым она бы хотела вернуться туда снова. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

При этом девушка отметила, что в путешествии было несколько «сюрпризов», которые ее неприятно удивили. Например, необходимость доплачивать за соседние места в самолете и необходимость дозаправки воздушного судна в Исландии. «Я уже представляла, что мы прогуляемся по аэропорту Рейкьявика, но, естественно, нас никто никуда не отпустил, мы просто два часа провели в самолете на своих местах», — рассказала она.

Всего за путевку туристка заплатила 177 тысяч рублей — в стоимость входили авиаперелет и проживание в четырехзвездочной гостинице, которую она назвала одной из лучших в Варадеро. Отдельно она отметила большую ухоженную территорию отеля, разнообразное питание, живописные бунгало и изобилие ресторанов в городе.

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«Так что голодные ужасы и разруха на территории, которыми так пугают в отзывах о Кубе, тут не страшны, гарантирую», — заявила путешественница. Также девушке понравился пляж — несмотря на то, что январь считается самым холодным месяцем на Кубе, вода была комфортной температуры, а штормовые волны беспокоили не каждый день.

Кроме того, приятным сюрпризом стал чат с российскими туристами, которые проживают в отеле — там путешественники объединяются в группы для экскурсий, делятся друг с другом лекарствами и полезными лайфхаками.

Ранее в феврале россиянка отдохнула на Кубе и сравнила страну с Советским Союзом — девушка пожаловалась на нищету, бедность, «копеечные» зарплаты и дефицит товаров первой необходимости в магазинах. При этом она отметила доброжелательность местных жителей к туристам. «Они не лезут из кожи вон, чтобы нажиться или содрать с вас денег», — добавила путешественница.

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Мария Гейн
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