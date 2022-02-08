Россиянка впервые побывала на Кубе и сравнила страну с Советским Союзом

Россиянка впервые посетила Кубу, заплатив за путевку 192 тысячи рублей, и перечислила главные разочарования от курорта. Отзыв девушки об отдыхе опубликовал портал «Тонкости туризма».

Так, путешественница сравнила страну с Советским Союзом, пожаловавшись на нищету, бедность, «копеечные» зарплаты и дефицит товаров первой необходимости в магазинах. «При этом сами кубинцы доброжелательные, к туристам зла не испытывают, не лезут из кожи вон, чтобы нажиться или содрать с вас денег. Неприятно наблюдать, как наши туристы раздают чаевые продуктами и лекарствами», — добавила она.

Кроме того, туристке не понравился отель — она назвала его чуть живым из-за сломанного душа, кровати и неработающего холодильника. Также ее неприятно удивил фен, которому, как предположила автор, было как минимум 30 лет.

Среди плюсов девушка назвала пустынный и чистый пляж, вкусные коктейли, обилие свежих фруктов и интересную анимацию.

Также россиянка предупредила читателей, что классический отельный отдых и организованные экскурсии не позволят разглядеть местный колорит — для этого необходимо исследовать остров самостоятельно. При этом она отметила, что Куба — не очень выгодное государство для иностранцев, так как аренда авто и бензин будут стоить гораздо дороже, чем для местных жителей.

В заключение путешественница заявила, что Куба не подходит для пляжного отпуска. «Такой отдых тут не стоит своих денег. Лучше брать бюджетные гостиницы и больше времени посвятить поездке по острову», — резюмировала она.

Ранее в январе власти Кубы смягчили правила въезда для россиян, которые путешествуют в составе организованных групп. Данную категорию путешественников освободят от предъявления ПЦР-тестов на коронавирус и ковид-сертификатов. Из обязательных требований остается заполнение электронной формы D'Viajeros.