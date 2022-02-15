Врач назвала требующие вызова скорой признаки омикрона у детей

Если ребенок заразился омикрон штаммом, скорую стоит вызывать при наличии ряда симптомов, Их назвала врач, анестезиолог-ревматолог Зоя Андреева, сообщает KP.RU.

По словам медика, вызывать врача необходимо если у ребенка есть температура, но его конечности холодные. Также стоит обратиться за помощью при обмороках и судорогах любого характера и при жаре у ребенка до года.

Андреева сообщила, что необычное поведение ребенка на фоне высокой температуры тоже может свидетельствовать о наличии серьезных проблем. Врачей нужно вызывать, если у ребенка наблюдается сыпь и многократная рвота, а также жидкий стул больше суток.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова раскрыла сроки появления омикрона у детей. По ее словам, обычно симптомы наблюдаются на 2-3 день после инфицирования. Среди детей наиболее часто болеют школьники в возрастной категории и 7-14 лет, и 15-17 лет, рассказала она.