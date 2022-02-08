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Раскрыты сроки проявления омикрона у детей

Врач Роспотребнадзора Руженцова заявила о проявлении омикрон-штамма у детей на 2-3 день

Фото: Pixabay

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда у детей начинаются проявляться признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости.

Руженцова раскрыла сроки проявления омикрона у детей и заявила, что обычно симптомы наблюдаются на 2-3 день после инфицирования. Однако они могут возникнуть и позже, в период до семи дней.

Врач добавила, что сейчас в России среди детей наиболее часто болеют школьники в возрастной категории и 7-14 лет, и 15-17 лет. это связано с тем, что они активно общаются и контактируют со сверстниками в в школах и за пределами образовательных учреждений.

При этом мальчики и девочки заражаются COVID-19 с одинаковой частотой, согласно анализу уже имеющихся в стране данных. Поэтому риск заболеть коронавирусом не зависит от пола ребенка.

Ранее Руженцова рассказала о течении омикрона у детей. Они легко переносят этот штамм коронавируса, болеет тяжело только один процент таких пациентов.

Марина Совина
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