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В Роспотребнадзоре рассказали о течении омикрона у детей

Врач Роспотребнадзора Руженцова сообщила, что дети легко переносят омикрон, тяжело лишь 1%

Фото: Pixabay

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о течении штамма коронавируса омикрон у детей. По ее словам, болезнь проходит легко, тяжелое течение наблюдается лишь у одного процента пациентов, передает РИА Новости.

Врач отметила, что по сравнению с предыдущими волнами у несовершеннолетних сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей, среди них насморк, першение в горле, кашель.

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Пациентов также беспокоит повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита. У некоторых наблюдается диарея и сыпь. Дети, как и взрослые, часто переносят инфекцию бессимптомно, добавила специалист.

«Тяжелое течение наблюдается менее чем у одного процента детей. Из всех пациентов детского возраста, заболевших COVID-19, госпитализируются всего три процента. Среди них есть дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения», — заключила Руженцова.

Ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев сообщил, что при коронавирусе у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) — его можно распознать по ряду симптомов. По его словам, подобное осложнение может развиваться при лихорадке выше 38,5, которая продолжается в течение трех и более дней.

Марина Совина
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