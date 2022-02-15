В России предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию после развода

При разводе мужчинам нужно разрешить забирать у жен свою фамилию, предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в интервью «Абзацу».

«Некоторым мужчинам часто неприятно, когда их бывшая супруга продолжает носить их фамилию. Думаю, что надо предусмотреть практику возврата девичьей фамилии при разводе. Причем обязать составлять брачный договор, в котором это условие будет прописано», — сказал Петров.

Он подчеркнул, что возможность забрать фамилию у бывшей жены необходимо обозначать в документах еще при заключении брака.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян после развода с рэпером Канье Уэстом намерена сохранить его фамилию. Как сообщала The Mirror, она не будет отказываться от своей двойной фамилии Кардашьян-Уэст в ближайшее время ради детей. По словам близких к ситуации источников, знаменитости стараются поддерживать здоровые родительские отношения.