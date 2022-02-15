Назван способ спасти энергетику от электрокаров

Умная зарядка может помочь спасти от электромобилей энергетику, которая находится под угрозой из-за роста продаж электрокаров. Об этом сообщает агентство Reuters.

Благодаря новым технологиям операторам и властям не придется тратить миллиарды долларов на перепрофилирование энергосетей. С помощью специального программного обеспечения (ПО) владельцы электрокаров смогут подключать свои машины к питанию в часы пик. Однако сама зарядка начнется только при наступлении дешевых «непиковых» для сети часов. Это снизит нагрузку на электросеть, позволит лучше использовать возобновляемые источники энергии и сэкономит деньги водителей. Без этого ПО миллионы владельцев электрокаров, заряжающие их после работы в пиковые часы, могут перегрузить местные электросети, что приведет к дефициту электричества.

«Переход на электромобили будет практически невозможен без умной зарядки», — заявил генеральный директор британской компании Connected Kerb Крис Пэйтман-Джонс. С помощью приложения Connected Kerb можно установить скорость и время зарядки, а также точную цену за киловатт.

Компания Connected Kerb планирует установить 190 тысяч уличных зарядных устройств в Великобритании к 2030 году. Некоторые британские энергокомпании уже предлагают низкие тарифы на энергию во внепиковые часы, но пока лишь немногие владельцы электрокаров пользуются ими. Из американских коммунальных предприятий лишь 50 из 3000 предлагают тарифы для умной зарядки. А вот у поставщика зарядных устройств Blink Charging Co есть всего один фиксированный тариф — компания решила подождать, пока умная зарядка станет широкодоступной.

В ближайшем будущем в мире также должна появиться зарядка «от автомобиля к сети». Она фактически сделает аккумуляторы электрокаров частью энергосетей, так как владельцы смогут сдавать в аренду энергию от своих транспортных средств. Такая зарядка очень поможет энергосистеме — полностью заряженный электрокар может в течение недели обеспечивать электричеством средний дом в Нидерландах. В любом случае умная зарядка или зарядка «от автомобиля к сети» будут проще и дешевле, чем слишком дорогое усовершенствование электросетей под потребности электромобилей.

Согласно отчету консалтинговой компании Ernst & Young (EY) и европейской ассоциации Eurelectric, для полного перехода на электротранспорт к 2035 году в Европе потребуется 9 миллионов общественных зарядных станций, и еще 56 миллионов — бытовых. Сейчас в регионе насчитывается 374 тысячи общественных зарядных станций.