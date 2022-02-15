Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Полицейского задержали за вымогательство денег у любовников жены

Капитан полиции попался на вымогательстве денег у росгвардейцев за секс с его женой

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Свердловской области за вымогательство денег у двух сержантов Росгвардии задержан 37-летний капитан полиции. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным издания, практически одновременно — в ноябре 2021 года — на оперативника из Качканара пожаловались два росгвардейца из военной части №3275 в Лесном, где служит жена полицейского, с которой оба были в любовной связи. 17 ноября женщина предложила тайную встречу 32-летнему сослуживцу, а после того как они переспали, любовника подкараулил муж женщины и пригрозил уголовным делом об изнасиловании. Решить вопрос он предложил за 840 тысяч рублей. При этом предложил вариант с рассрочкой. Сержанту было предложено выплачивать в течение семи лет по 10 тысяч в месяц. Аналогичной была история второго сержанта. После секса с женщиной на съемной квартире к нему также приехал капитан полиции. На этот раз запрос был меньше — 300 тысяч рублей.

Попавшегося вымогателя уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции, в отношении него завели уголовное дело. Бывшему полицейскому грозит до семи лет лишения свободы.

17 октября сообщалось, что в Томске полицейский завязал переписку с гомосексуалом на сайте знакомств, а затем стал его шантажировать.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Канада впервые применит принятый в 1988 году закон из-за протестующих
Глобальное потепление побило рекорд за последние 200 тысяч лет
Женщина обнаружила туалетную бумагу в фастфуде из KFC
Назван срок сохранения антител к коронавирусу у детей
Погрузку танков Т-72Б3 после учений показали на видео
Россияне массово бросились искать билеты в одну популярную пляжную страну
Судья в отставке заявил об отсутствии в России безопасных способов самообороны
В «Векторе» предупредили о патологических изменениях в легких при омикроне
Канцлер Германии рассказал о повестке по расширению НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.