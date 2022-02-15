Полицейского задержали за вымогательство денег у любовников жены

В Свердловской области за вымогательство денег у двух сержантов Росгвардии задержан 37-летний капитан полиции. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным издания, практически одновременно — в ноябре 2021 года — на оперативника из Качканара пожаловались два росгвардейца из военной части №3275 в Лесном, где служит жена полицейского, с которой оба были в любовной связи. 17 ноября женщина предложила тайную встречу 32-летнему сослуживцу, а после того как они переспали, любовника подкараулил муж женщины и пригрозил уголовным делом об изнасиловании. Решить вопрос он предложил за 840 тысяч рублей. При этом предложил вариант с рассрочкой. Сержанту было предложено выплачивать в течение семи лет по 10 тысяч в месяц. Аналогичной была история второго сержанта. После секса с женщиной на съемной квартире к нему также приехал капитан полиции. На этот раз запрос был меньше — 300 тысяч рублей.

Попавшегося вымогателя уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции, в отношении него завели уголовное дело. Бывшему полицейскому грозит до семи лет лишения свободы.

17 октября сообщалось, что в Томске полицейский завязал переписку с гомосексуалом на сайте знакомств, а затем стал его шантажировать.