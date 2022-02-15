Россиянам раскрыли стоимость первых путевок в Великобританию

Эксперты туриндустрии раскрыли стоимость первых путевок в Великобританию, которая отменила карантин для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, компания PAC Group предлагает недельные туры в Лондон с вылетом из Москвы в начале марта за 1039 евро (89 тысяч рублей) на двоих. Сумма включает в себя проживание в трехзвездочном отеле и прямой перелет.

У BSI Group появились в продаже групповые путевки на майские праздники — цены стартуют от 60,8 тысячи рублей на двоих, авиабилеты в эту сумму не входят. Россиянам доступны на выбор как экскурсионные туры по замкам и дворцам, так и сити-туры.

В посольстве Великобритании добавили, что в настоящее время наблюдается наплыв заявлений на британскую визу, в связи с чем путешественников призвали планировать поездку заранее.

Ранее, 11 февраля, власти Великобритании отменили требование обязательного прохождения карантина по приезде для иностранных туристов. Теперь для въезда непривитым иностранным путешественникам и тем, кто вакцинирован препаратом, неодобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), необходимо предоставить результаты ПЦР-исследования, а также сдать еще один тест в течение двух дней после приезда.