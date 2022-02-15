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Рекомендации по отказу от поездок в Таиланд опровергли

В АТОР опровергли информацию о нежелательности поездок в Таиланд

Фото: Peerapon Boonyakiat / Globallookpress.com

Российских туристов предупредили, что информация о рекомендациях туроператоров отказаться от поездок в Таиланд является недостоверной. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе опровергла данные о существовании какой-либо информации о нежелательности или опасности поездок в Таиланд со стороны туроператоров и самой ассоциации. По ее словам, спрос на направление среди российских туристов является стабильным, несмотря на действующие жесткие ограничения на въезд в королевство и большое количество положительных тестов путешественников на коронавирус по прилете.

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«Тем не менее отметим, что паника и хайп по данному вопросу неуместны. Во-первых, в условиях пандемии случались и более массовые инциденты с положительными тестами, например, на Кубе. Во-вторых, туроператоры предельно четко и подробно информируют туриста обо всех условиях въезда и пребывания в Таиланде — таким образом, туристы принимают осознанное решение», — добавила Ломидзе.

Как объяснила директор московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Кханиттха Пханворават, повышенное количество позитивных результатов ПЦР-тестов связано с общим распространением омикрон-штамма в мире. Кроме того, некоторые крупные туроператоры не продают туры в королевство, так как чартерные перевозки из России в республику запрещены в соответствии с решениями Оперативного штаба, что ограничивает возможности реализации подобных туристических продуктов.

Ранее в феврале стало известно о том, что количество поисковых запросов на авиабилеты в Таиланд выросло в три раза за последние два месяца.

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Дарья Рыбак
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