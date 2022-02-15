«Крышевавшего» маршрутки экс-сотрудника ГИБДД осудят за миллионные взятки

В Волгограде 41-летний экс-инспектор ГИБДД предстанет перед судом за получение взяток на 36 миллионов рублей от местного предпринимателя. Об этом во вторник, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Во время расследования на его имущество наложили арест на сумму более пяти миллионов рублей.

По данным следствия, обвиняемый, работая в органах, получал деньги в период с мая 2017 по февраль 2019 года. Как сообщают «Новости Волгограда», владелец большинства нелегальных маршруток в городе давал полицейскому деньги за то, чтобы тот «крышевал» его сотрудников и не привлекал их к ответственности за правонарушения. Общая сумма взяток за этот период составила 22 миллиона рублей.

После увольнения в марте 2019 бывший гаишник, обманув предпринимателя, продолжил получать от него деньги: таким образом он «заработал» еще 13 миллионов. Помимо этого он принял взятки в общей сумме более миллиона рублей от других водителей маршруток.