Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичи бросились скупать готовое жилье

Росреестр отметил нетипичную активность на вторичном рынке жилья в Москве в январе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В январе 2022 года в Москве зарегистрировали на 22 процента больше договоров купли-продажи готового жилья, чем годом ранее. Нетипичную для этого периода активность на рынке вторичной недвижимости в столице отметили в Росреестре, пишет РБК.

За месяц в Москве зафиксировали 9290 переходов прав на основании сделок по жилью — скупать жилье бросилось значительно больше жителей, чем в январе 2021-го (7600) и 2020 года (7900).

Показатель за текущий год лишь немного уступил рекордному первому месяцу 2019-го, когда на столичном рынке вторичной недвижимости зарегистрировали 9900 договоров купли-продажи. По данным Росреестра, в 2021 году в столице зафиксировали 170,94 тысячи сделок купли-продажи и мены жилья — абсолютный годовой рекорд на рынке вторичного жилья с 2009 года.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля

Ранее специалисты отметили, что спрос на разные типы недвижимости в Москве вырос в полтора раза. По данным городских властей, жители столицы стали чаще приобретать места для автомобилей, квартиры и нежилые помещения. За 2021 год на торгах реализовали более 11,6 тысячи объектов, в то время как в 2020-м — 7,1 тысячи. Общую стоимость проданных объектов оценили в 74,6 миллиарда рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Сурков заявил о тесноте и скуке в границах «похабного» Брестского мира
Меркель предложили стать посредником между Россией и Украиной
Власти предложили ввести налог на перевод криптовалют в рубли
Вывод советских и американских войск из Афганистана сравнили
Названа причина тяжелого течения болезни Жириновского
В российском городе в ДТП с фурой и иномаркой пострадали пять человек
Кулеба рассказал о главном признаке деэскалации на границах
Генерал Громов назвал альтернативу вводу советских войск в Афганистан
Двое дворников изнасиловали россиянку на востоке Москвы
Российский чиновник уволился ради участия в «Доме-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.