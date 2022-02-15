Москвичи бросились скупать готовое жилье

В январе 2022 года в Москве зарегистрировали на 22 процента больше договоров купли-продажи готового жилья, чем годом ранее. Нетипичную для этого периода активность на рынке вторичной недвижимости в столице отметили в Росреестре, пишет РБК.

За месяц в Москве зафиксировали 9290 переходов прав на основании сделок по жилью — скупать жилье бросилось значительно больше жителей, чем в январе 2021-го (7600) и 2020 года (7900).

Показатель за текущий год лишь немного уступил рекордному первому месяцу 2019-го, когда на столичном рынке вторичной недвижимости зарегистрировали 9900 договоров купли-продажи. По данным Росреестра, в 2021 году в столице зафиксировали 170,94 тысячи сделок купли-продажи и мены жилья — абсолютный годовой рекорд на рынке вторичного жилья с 2009 года.

Ранее специалисты отметили, что спрос на разные типы недвижимости в Москве вырос в полтора раза. По данным городских властей, жители столицы стали чаще приобретать места для автомобилей, квартиры и нежилые помещения. За 2021 год на торгах реализовали более 11,6 тысячи объектов, в то время как в 2020-м — 7,1 тысячи. Общую стоимость проданных объектов оценили в 74,6 миллиарда рублей.