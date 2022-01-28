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Москвичи бросились скупать недвижимость

Сайт мэра Москвы: в 2021 году спрос на недвижимость в Москве вырос в полтора раза

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2021 году спрос на недвижимость в Москве вырос в полтора раза относительно показателя 2020-го. Жители столицы бросились скупать места для автомобилей, квартиры и нежилые помещения. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

За 2021 год на торгах реализовали более 11,6 тысячи объектов, в то время как в 2020-м — 7,1 тысячи. Общую стоимость проданных объектов оценили в 74,6 миллиарда рублей. Из указанного количества продали 6,5 тысячи машиномест, 2,8 тысячи квартир и около тысячи нежилых объектов.

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Лидером по количеству предложений о реализации машиномест стали Северо-Западный (СЗАО) и Восточный административные округа (ВАО). Что касается нежилых помещений, то часть из них сдали в аренду — больше всего сделок заключили в Южном (ЮАО), Восточном (ВАО) и Центральном административных округах Москвы (ЦАО).

По данным властей, наиболее высокий уровень конкуренции заметили на аукционах по реализации квартир. В 2021 года в среднем на каждый лот претендовали 12 человек.

Ранее специалисты «ИНКОМ-Недвижимость» выяснили, что в Москве снижается спрос на вторичное жилье, а предложение, напротив, растет. Подобную динамику объяснили стремлением продавцов реализовать квартиры по нынешним ценам.

Нина Ташевская
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