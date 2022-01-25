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Москвичи начали массово распродавать квартиры

«ИНКОМ-Недвижимость»: в Москве растет предложение вторичного жилья

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В настоящее время спрос на вторичное жилье в Москве снижается, а предложение, напротив, растет. О том, что москвичи начали массово распродавать квартиры, свидетельствуют материалы «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру».

Рост предложения специалисты объясняют стремлением продавцов реализовать квартиры по нынешним ценам. Горожане боятся снижения спроса и уменьшения стоимости жилья на вторичном рынке на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования. «Кроме того, в настоящее время многие владельцы решили реализовать инвестиционные квартиры», — отмечают эксперты.

По их данным, за год объем предложения «вторички» в Москве вырос на 31 процент, до 61,25 тысячи лотов (без учета предложений в Новой Москве). Больше всего предложение увеличилось в Восточном округе — на 46 процентов, меньше всего в Центральном — на 12 процентов.

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«На увеличение экспозиции вторичных квартир в том или ином районе города могут влиять различные факторы, — отмечают специалисты. — Часто это связано с переходом части расположенного в локации первичного жилья во вторичный сегмент. Также в продаже могут задерживаться низколиквидные объекты. Кроме того, могут надолго оседать лоты, реализуемые по неадекватно завышенным ценам и объекты с сомнительной юридической чистотой».

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что вторичный рынок жилья в Москве существенно перегрет, а подорожание ипотеки усугубляет последствия роста цен на квартиры и увеличивает вероятность наступления стагнации в 2022 году.

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Нина Ташевская
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