Посла Украины вызвали в МИД Греции после убийства военными двух греков

МИД Греции вызвал посла Украины в Афинах Сергея Шутенко после убийства военными двух греков в селе Гранитном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили особую озабоченность страны и необходимость защиты греческой общины, которая уже пострадала в конфликте. Греция также потребовала провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

«Посол Украины выразил искренние соболезнования семьям погибших, отметив, что не было политического или этнического мотива и что инцидент является преступлением общего уголовного права», — сообщили в МИД.

14 февраля МИД Греции сообщил, что два грека были убиты украинскими военными в селе Гранитном близ линии соприкосновения в Донбассе. Между сторонами конфликта случился спор «по незначительному поводу». В министерстве добавили, что Дендиас запросил телефонный разговор с Кулебой.

