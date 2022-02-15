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Популярная азиатская страна анонсировала смягчение правил въезда для туристов

Власти Индонезии анонсировали сокращение срока обязательного карантина для туристов

Фото: Dikaseva / Unsplash

Власти Индонезии анонсировали смягчение правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом пишет газета The Business Times со ссылкой на заявление министра-координатора по морскому судоходству и инвестициям Лухута Панджаитана.

Так, с 21 февраля срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну планируется сократить с пяти до трех дней. По словам министра, правительство решилось на подобный шаг на основе данных об уровне распространения коронавируса в стране. Согласно предоставленному отчету, омикрон-штамм не так опасен для местных жителей и туристов, как дельта-штамм.

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«Нам нужно найти этот баланс между необходимостью сохранения здоровья и дальнейшим поддержанием экономики с помощью туризма», — заявил Панджаитан и добавил, что с апреля карантин для отдыхающих могут вовсе отменить.

Ранее 8 февраля власти Индонезии ужесточили социальные ограничения в Джакарте, на самом густонаселенном острове Ява и на популярном у россиян курорте Бали из-за новой вспышки COVID-19. Теперь торговые центры, рестораны и кафе вновь смогут принимать не более 60 процентов максимального числа посетителей.

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Валентина Процкова
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