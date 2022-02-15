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Генсек НАТО выразил обеспокоенность сближением Китая и России

Столтенберг заявил, что сближение России и Китая затрагивает безопасность НАТО

Фото: Zheng Huansong / globallookpress.com

Дипломатическое и военное сближение России и Китая — это реальность, затрагивающая безопасность НАТО. Об этом на пресс-конференции заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Трансляция доступна на YouTube-канале Reuters.

«НАТО должна реагировать на реальность, а она такова, что Россия и Китай становятся все ближе в последние годы. Они вместе работают в дипломатическом поле в ООН, все больше проводят совместные учения. Такова реальность, и она влияет на нашу безопасность», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс испытывает некоторый оптимизм в связи с сигналами, поступающими из России по продолжению дипломатического урегулирования ситуации на Украине. При этом генсек подчеркнул, что НАТО пока не видит реальных признаков деэскалации напряженности вокруг Украины.

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Анжелика Бережная
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