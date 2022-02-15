В Петербурге второй день подряд эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Калининском районе Санкт-Петербурга второй день подряд проходит эвакуация школ из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, сегодня эвакуация коснулась как минимум Бестужевской гимназии, там уроки отменены до конца проверки здания. Аналогичная ситуация в школе №158. Полиция заявила, что в учебных заведениях идут проверки в связи с письмом о минировании школ Калининского района, которое получили рано утром.

В понедельник, 14 февраля, утро в Петербурге также началось с ряда эвакуаций после анонимных сообщений о заложенной бомбе. Угроза взрыва не подтвердилась.

Ранее ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в лжеминировании российских школ, вузов и других учреждений. В ФСБ считают организатором преступного сообщества киевского студента Антона Осипчука. Члены его группировки с конца 2021 года занимались лжеминированием объектов образования, здравоохранения и органов власти на территории России и других государств.