Звезда «Уральских пельменей» рассказал о самом необычном свидании

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал о самом необычном свидании. В разговоре с KP.RU актер вспомнил, как из-за отсутствия денег ходил с будущей женой на утренние сеансы в кино. Он также описал, как познакомился с будущей супругой в КВН.

«Когда я был еще студентом, то на День святого Валентина пригласил Надю (жена юмориста — прим. «Ленты.ру») в кино на "Титаник". Мы пошли на сеанс на девять утра, потому что у меня совсем не было денег, а на утренние сеансы студентам всегда была скидка», — поделился Мясников. По словам актера, перед свиданием ему пришлось вставать примерно в шесть часов утра, чтобы успеть сесть на нужный автобус.

Юморист добавил, что после этой встречи они с будущей женой продолжили ходить на утренние сеансы в кино, так как билеты на них были дешевле обычных. Он отметил, что пара вспоминает те времена с ностальгией.

Мясников также вспомнил знакомство с будущей супругой. Актер встретил партнершу в КВН, когда она училась в институте. «Как сейчас помню, она тогда пела песню группы "Демо", там был какой совершенно несуразный текст, но она была очень миленькая, симпатичная, сразу мне понравилась, ну и, как выяснилось, я ей тоже», — рассказал юморист.

Ранее Мясников объяснил, почему он и его коллега Андрей Рожков отказались от выступлений с основным составом «Уральских пельменей». Актер опроверг слухи о том, что рассорился с другими участниками проекта из-за денег.