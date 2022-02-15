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Навальному разрешили внеочередное свидание с супругой

РАПСИ: суд удовлетворил ходатайство ФСИН о внеочередном свидании Навального с супругой

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексею Навальному разрешили увидеться с супругой Юлией на внеочередном свидании, сообщает агентство РАПСИ.

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании по уголовным делам в отношении Навального удовлетворил ходатайство ФСИН о предоставлении ему свидания. Сама Юлия Навальная также присутствовала на заседании в колонии 15 февраля.

Следующее заседание суда состоится 21 февраля.

Во вторник Лефортовский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дело в отношении учредителя Алексея Навального по четырем эпизодам мошенничества и по двум эпизодам неуважения к суду.

Как считает следствие, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, собиравшиеся для ФБК. Неуважение к суду вменяется учредителю Фонда из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

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Антон Похиляк
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