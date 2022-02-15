Россиянам разъяснили суть цифрового рубля

Цифровой рубль — обычная национальная валюта, эмитированная Центральным Банком России. Ее использование для рядового пользователя не будет отличаться ничем от онлайн платежей и, конечно, крипторубль нельзя будет майнить как, например, биткоин, объяснил экономист Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру».

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Участие в тестировании будут принимать 12 банков.

«Не путать с биткоином»

«Цифровой рубль и обычный — это, по сути, одно и то же, только с применением разных технологий. ЦБ эмитирует рублевую денежную массу, часть наличными, часть для безналичного расчета. Простые люди уже и так встречаются с этим, например, на пластиковых картах. Передовые технологии не стоят на месте, нам предлагают блокчейн и другие коммуникации. Появилась возможность выпускать безналичные рубли на основе новых технологий. Но экономическое содержание при этом не изменится никак», — сказал Беляев.

По словам экономиста, цифровой рубль — всего лишь более удобный формат с точки зрения обслуживания банковских операций, бухгалтерского учета. Он, скорее, относится к прогрессу IT, чем к экономике.

«Крипторубль при этом не стоит путать, например, с тем же биткоином или другой подобной валютой: ни о каком майнинге в данном случае не может идти и речи. Выпуск цифрового рубля — прерогатива исключительно ЦБ», — подчеркнул Беляев.

Цифровой рубль может стать третьим официальным средством платежа в стране — наравне с наличными и безналичными деньгами. При этом он не будет являться криптовалютой, поскольку будет эмитироваться централизованно ЦБ, отметил экономист.