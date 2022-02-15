Белый дом отреагировал на приглашение Байдена в Киев
В Вашингтоне отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского американскому коллеге Джо Байдену посетить Киев, пишет ТАСС.
Так, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что пока не может анонсировать визит лидера США.
В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать
Ранее Зеленский в ходе часового телефонного разговора с Байденом предложил ему приехать на Украину. Сообщалось, что президент США не согласился посетить Киев, а информатор в аппарате президента заявил, что его визит в страну крайне маловероятен.
Телефонный разговор
13 февраля состоялись телефонные переговоры украинского и американского лидеров. На повестке стояли «российская агрессия» и способы ее сдержать. В Белом доме рассказали, что Байден в ходе часовой беседы выразил Зеленскому приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины, а также пообещал украинскому президенту «быстрый и решительный» ответ США на любую «дальнейшую агрессию России». Главы государств договорились продолжить дипломатические контакты с целью деэскалации кризиса в стране и согласились с важностью политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины. Однако когда Зеленский пригласил Байдена лично приехать в Киев «как можно скорее», президент США не дал положительного ответа.
Ранее Байден заявил, что Россия планирует вторгнуться на Украину 16 февраля. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. В Вашингтоне подтвердили высказывание президента и заявили, что непосредственному наступлению будут якобы предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».
День единения
Зеленский в ответ объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Он подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества» и поручил в этот день поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, а в 10:00 исполнить государственный гимн.
Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство
Он заявил, что хоть Украину и пугают войной, она намерена решать конфликты путем дипломатии. В обращении к нации Зеленский также похвалил армию страны, отметив, что она уже совсем не такая, как раньше.
11 февраля американское агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на Украину. По утверждению анонимных источников, РФ может устроить провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передает информагентство слова собеседников. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.
Реакция Москвы
В Министерстве иностранных дел (МИД) России обвинили страны Запада в скоординированной информационной атаке против Москвы. В ведомстве назвали целью этой кампании дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности. «По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне», — написали в пресс-службе.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также назвал США паникерами и предложил им вторгнуться на Украину самим, ведь «кто-то же должен после такой паникерской кампании». Он подчеркнул, что российские войска все еще находятся на своей территории. «Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили, потому что у паникеров явно открылось второе дыхание», — оценил ситуацию дипломат.