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Дмитрий Песков переболел омикроном

Пресс-секретарь Песков переболел коронавирусом и не смог посетить открытие Олимпиады

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переболел омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает Baza.

Песков подтвердил изданию информацию о заражении, уточнив, что восемь дней работал в удаленном формате.

По данным неназванного источника Baza, из-за заражения представитель Кремля не смог посетить церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине. При этом болезнь он перенес к легкой форме.

Ранее Песков уже болел COVID-19. В мае 2020 года он сообщил, что из-за заражения попал в больницу.

Церемонию открытия Олимпиады 4 февраля посетил президент России Владимир Путин. Руководитель протокола главы государства Владислав Китаев назвал его главным гостем мероприятия. По его словам, китайская сторона пошла навстречу многим пожеланиям российских коллег, чтобы визит президента был максимально комфортным в условиях пандемии и связанных с ней ограничений.

Зимние Игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

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Варвара Кошечкина
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