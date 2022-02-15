Кремль прокомментировал эвакуацию дипломатов из Киева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютно пагубной практикой эвакуацию дипломатов из Киева из-за утверждений о «нападении» России на Украину. Его комментарий приводит во вторник, 15 февраля, РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что просто разбрасываться обвинениями нельзя, не подкрепляя их никакими доводами.

«Затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее — это какая-то такая показная истерика», — сказал Песков.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Вашингтон предупредил своих союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки.