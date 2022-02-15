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В Воронеже по делу о мошенничестве задержан вице-спикер городской думы Пинигин

ФСБ задержала обманувшего предпринимателя на миллионы рублей вице-спикера воронежской думы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Воронежской области по делу о мошенничестве задержан 48-летний заместитель председателя городской думы Алексей Пинигин. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2018 году, вице-спикер получил от директора коммерческой фирмы 9,2 миллиона рублей за содействие в приемке работ по строительству социального объекта в Грибановском районе города. При этом он не обладал полномочиями, позволяющими повлиять на это. Он взял у предпринимателя деньги и распорядился ими по своему. О мошенничестве стало известно сотрудникам регионального ФСБ, которые и задержали россиянина.

СКР возбудил уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ. Подозреваемый допрошен. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 15 февраля сообщалось, что двое уже бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске попались на крупном мошенничестве — они вывели из активов предприятия и продали имущество на сумму свыше 200 миллионов рублей.

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Владимир Седов
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В Воронеже по делу о мошенничестве задержан вице-спикер городской думы Пинигин
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