Двое руководителей завода в Новосибирске попались на крупном мошенничестве

Двое уже бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске попались на крупном мошенничестве — они вывели из активов предприятия и продали имущество на сумму свыше 200 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 15 февраля, сообщила представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

По данным ведомства, двое задержанных осуществляли свою схему с 2016 по 2020 годы. Без ведома совета директоров и акционеров злоумышленники организовали отчуждение и продажу имущества предприятия по заниженной стоимости. По предварительным подсчетам, завод лишился здания, земельного участка, промышленного оборудования и 100 процентов доли в уставном капитале принадлежавшего предприятию сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью. Всего — на сумму свыше 200 миллионов рублей. Вскоре суд определит подозреваемым меру пресечения.

На сайте «Тяжстанкогидропресс» указано, что предприятие является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В 1939 году Советом народных комиссаров СССР было принято постановление о строительстве завода расточных станков в городе Новосибирске, так появилось это предприятие. Первой продукцией были пресс и расточной станок, их завод выпустил в 1943 году уже в военное время.