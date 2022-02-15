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В Польше рассказали о роли Белоруссии в миграционном кризисе

Польская прокуратура сообщила о расследовании преступлений белорусских силовиков

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Прокуратура Польши расследует дело об организации белорусскими силовиками организованной преступной группы (ОПГ), которая якобы помогала мигрантам с Ближнего Востока незаконно пересекать границу. Об этом сообщается в заявлении правоохранительного ведомства, опубликованном на официальном сайте польского правительства.

«Дело было возбуждено в связи с выявленными в сентябре 2021 года случаями незаконного пересечения польской границы гражданами Сирии. Согласно расследованию, сотрудники белорусских служб должны были организовать воздушную перевозку мигрантов на территорию Белоруссии, предоставив им туристические визы и перелет. Задержанные рассказали, что их перевозили к границе, чтобы те могли пересечь ее в месте, указанном белорусскими пограничниками», — говорится в сообщении польской прокуратуры.

Польские власти многократно заявляли о роли белорусских силовиков в эскалации миграционного кризиса. С начала прошлого года пограничники зафиксировали около 40 тысяч преступлений, связанных с попыткой незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.

Попытки незаконного пересечения границы продолжаются до сих пор. 19 января сообщалось, что 32 мигранта попыталась незаконно пересечь польско-белорусскую границу. Польская погранохрана задержала граждан Египта, Эритреи, Турции и Йемена.

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Дмитрий Сотак
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