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Россиянам назвали способы сохранить сбережения

Россиянам посоветовали вкладываться в золото, медь и платину для сохранения сбережений

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянам дали советы, в какие драгоценные металлы стоит вкладываться, чтобы сохранить свои сбережения на фоне нестабильности курса рубля. Мнения экспертов приводит «Секрет фирмы».

В условиях нестабильности одним из способов сохранения накоплений являются инвестиции в металлы. Как сказал замглавы фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов, если вкладываться «в долгую», то лучше присмотреться к металлам, которые будут использоваться в зеленой энергетике. Среди перспективных металлов он назвал медь, платину и никель.

Со своей стороны экономист Игорь Николаев считает, что надежным средством для сохранения денег остается золото. «Золото может и будет колебаться в цене. Но тем не менее золото — это более надежный актив. И если ведутся такие процессы, как дедолларизация, то вложения в золото застрахованы», — пояснил он.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2021 года россияне купили рекордный объем золотых слитков и монет с 2014 года.

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Платон Щукин
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