Названы ключевые темы предстоящих переговоров Путина и Шольца

На предстоящие переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным не стоит возлагать больших надежд, поскольку это будет первый визит политика в Россию в качестве главы государства. К этому в беседе с «Лентой.ру» призвал Артем Соколов, эксперт клуба «Валдай» и научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

Политолог назвал предстоящую встречу непростой. «Во-первых, в российско-германских отношениях накопилось большое количество проблем и противоречий, которые необходимо обсудить. Во-вторых, вся ситуация вокруг Украины также не располагает к тому, чтобы диалог продолжался легко и просто, а какие-то решения находились быстро», — пояснил Соколов.

Он отметил, что удачным исходом было обсуждение сторонами хотя бы наиболее ключевых для них тем. Среди них — судьба российского газопровода «Северный поток-2», а также вопросы, связанные с ограничениями на работу немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России и запретом на вещание в Германии немецкоязычного телеканала RT DE. «Позитивный результат возможен по отдельным направлениям, отдельными небольшими сюжетами, но в целом это будет встреча-знакомство, и, конечно, хотелось бы, чтобы это знакомство прошло в благожелательной и доверительной атмосфере», — сказал Соколов.

При этом специалист не исключил, что Шольц может столь же уверенно проявить себя в качестве переговорщика, как и его предшественница Ангела Меркель. По его словам, авторитет Германии внутри Европы основывался не только на личных качествах экс-канцлера, но и на экономической мощи Германии. При этом сам Шольц приобрел солидный управленческий опыт и навыки выстраивания международных связей, в том числе с Россией, занимая пост бургомистра Гамбурга.

15 февраля в Москве состоятся переговоры Шольца с российским президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, немецкий лидер заявит о неприемлемости наращивания российских сил на границе с Украиной и предупредит о готовности ввести «болезненные санкции» в случае вторжения в страну.