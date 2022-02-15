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Политолог счел сигналом для россиян встречу Путина с Лавровым

Политолог Калачев назвал встречу президента Путина и главы МИД Лаврова сигналом россиянам
Сергей Лавров и Владимир Путин

Сергей Лавров и Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев счел встречу российского президента Владимира Путина с главой МИД России Сергеем Лавровым сигналом россиянам. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Калачева, основной посыл встречи заключается в том, что российские власти продолжат договариваться со странами НАТО по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что слова Путина на встрече с Лавровым можно считать направленными на людей, которые не хотят эскалации между Россией и Украиной.

Кроме того, разговор был нацелен на то, чтобы выбить почву из-под ног тех, кто утверждает, что Россия — заведомо агрессор, и что война неизбежна. «Вы говорите, что война неизбежна? Нет, мы остаемся на своих позициях, нам нужны гарантии безопасности, а не война. Мы страна миролюбивая, но готовая постоять за свои национальные интересы», — подчеркнул политолог.

Возможность договориться есть

О том, что у России есть возможность договориться с НАТО по вопросам гарантий безопасности в Европе, заявил во время беседы и Сергей Лавров. Он напомнил Путину, что российская сторона в диалоге с альянсом настаивает на том, что бесконечные разговоры по вопросам, которые требуют решения сейчас, недопустимы. «Но все-таки будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда», — заключил министр.

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При этом Лавров отметил регулярные контакты Москвы с представителями западных стран, как состоявшиеся, так и запланированные. «Все-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты и при готовности выслушать серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны», — добавил он. По его мнению, на данном этапе он был предложил «продолжать и наращивать» дискуссии.

Кроме того, во время встречи Владимир Путин одобрил текст ответа МИД для НАТО и ЕС. Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на данный момент дипломаты дорабатывают текст, который будет впоследствии отправлен.

Вторжения не будет

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Так, президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Москва категорически отрицает обвинения в агрессивных планах.

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При этом на Украине возможность эскалации также отрицают. Министр обороны Украины Алексей Резников отказался верить в атаку на Киев, назвав «апокалиптический сценарий» глупостью. Не увидел предпосылок для полномасштабного вторжения России и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Глава государства подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», в котором поручил 16 февраля поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, а в 10:00 исполнить государственный гимн. Помимо этого, он призвал всех чиновников, покинувших страну или имеющих такие планы, вернуться обратно в течение суток.

Марина Совина
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