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Российские истребители прибыли в Сирию на учения

Российские истребители МиГ-31К с ракетами «Кинжал» прибыли в Сирию на учения

Фото: Вадим Гришанкин / РИА Новости

Истребители ВКС России МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совместно с дальними бомбардировщиками Ту-22М3 прибыли в Сирию для участия в военных учениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны России.

Сообщается, что самолеты прибыли на российскую авиабазу в Хмеймиме. Истребители и бомбардировщики примут участие в межвойсковых учениях с группировкой ВМФ России в восточной части Средиземного моря.

«Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений», — сообщили в министерстве обороны.

Ранее стало известно, что более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений, проходящих в рамках масштабных маневров ВМФ России. Помимо корабельных соединений, в учениях были задействованы авиация флота и подразделения береговых войск.

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Николай Чигасов
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