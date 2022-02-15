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Россиянам рекомендовали избегать хранения личных данных в телефоне

Аналитик Волгина заявила, что в телефоне не следует хранить фото документов

Фото: Pixabay

Аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина рассказала россиянам о личных данных, которые не следует хранить в телефоне. Ее слова передает агентство «Прайм».

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Волгина заявила, что злоумышленники могут взломать телефон и получить доступ ко всей информации, поэтому не нужно сохранять в галерее фото документов и рабочие договора. «Если вам может понадобиться оперативный доступ к таким документам, лучше всего загрузить их в защищенное облако. Многие сервисы предоставляют бесплатные хранилища объемом от 2 до 15 гигабайт, чего вполне хватит», — рекомендовала она.

По словам специалиста, лучше избегать хранения в заметках или переписках паролей и данных банковской карты. Она подчеркнула, что многие мессенджеры автоматически выгружают данные на устройство, поэтому удаление сообщения не гарантирует уничтожения информации. Также важно не использовать функцию «запомнить меня» в браузерах мобильных устройств — данные могут сохраниться в зашифрованном виде, но при наличии у злоумышленников пароля, они легко получат к ним доступ.

Ранее россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Они стали просить перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет в ЦБ, хотя такого на самом деле не существует. Злоумышленники рассчитывают, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы, отметили в Банке России. Отмечается, что мошенники также могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или звонить от имени госорганов с обещаниями выплат и компенсаций.

Марина Совина
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