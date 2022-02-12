Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники начали просить россиян перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет в ЦБ, хотя такого на самом деле не существует. О новой схеме сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Злоумышленники рассчитывают, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы, отметили в Банке России. ЦБ не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит. Мошенники также могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или звонить от имени госорганов с обещаниями выплат и компенсаций, предупреждают в ЦБ.

«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий. Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и картам», — сказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Банк России рекомендует гражданам самостоятельно звонить в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка, если возникли сомнения по поводу сохранности денег на счете.

Ранее в Крыму трое россиян стали жертвами мошенников, представлявшихся по телефону сотрудниками ФСБ. Притворявшиеся силовиками злоумышленники под различными предлогами, в том числе проведения оперативно-разыскных мероприятий, получали от россиян крупные суммы денег.