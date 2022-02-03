Россиян предупредили о притворявшихся сотрудниками ФСБ мошенниках

В Крыму трое россиян стали жертвами мошенников, представлявшихся по телефону сотрудниками спецслужб. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Притворявшиеся силовиками злоумышленники под различными предлогами, в том числе проведения оперативно-разыскных мероприятий, получали от россиян крупные суммы денег.

В ФСБ предупредили, что гражданам не следует оказывать «помощь в раскрытии преступления» по телефону. В таком случае необходимо настоять на личной встрече с сотрудниками в помещении правоохранительного органа.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с помощью QR-кодов. В частности, мошенники представляются сотрудниками банка и сообщают, что на имя клиента якобы пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этого, злоумышленники предлагают сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для отмены операции, а затем отправить его в чат-бот. Однако в реальности такой QR-код можно использовать для снятия наличных средств в банкомате.