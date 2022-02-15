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Актер обманул инвесторов на миллионы долларов и сел в тюрьму

Актер Зак Эйвери сел в тюрьму за мошенничество со сделками по лицензированию фильмов
Зак Эйвери

Зак Эйвери. Кадр: The One in Twenty Show / YouTube

Американский актер Зак Эйвери (настоящее имя Закари Хорвиц) обманным путем получил сотни миллионов долларов и сел в тюрьму на 20 лет. Об этом сообщает портал Rfi.

По информации издания, знаменитость арестовали в апреле 2021 года по подозрению в мошенничестве со сделками по лицензированию голливудских фильмов. Известно, что мужчина создавал фейковые контракты для инвесторов и таким образом в общей сложности заработал 650 миллионов долларов (48,7 миллиарда рублей).

Согласно материалу, полученные деньги Эйвери растратил на роскошный образ жизни, в частности, на одежду и обувь люксовых брендов, недвижимость и дорогие автомобили. Кроме того, мошенник регулярно брал в аренду яхты и частные самолеты. Отмечается, что ему удавалось обманывать окружающих на протяжении семи лет.

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На заседании судья Марк Скарсито приговорил Эйвери к 20 годам тюремного заключения и обязал его выплатить жертвам махинаций 230 миллионов долларов (17,2 миллиарда рублей). «Он предал не только посторонних, но и друзей, которые ослабили бдительность, потому что не могли представить, что кто-то, кого они знали много лет, выманит у них и их семей все сбережения», — говорится в официальном заявлении обвинения.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил другую мошенницу Анну Сорокину к плавающему тюремному сроку от 4-12 лет за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя.

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Майя Пономаренко
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