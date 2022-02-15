В Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе вопроса о признании ЛНР и ДНР

Судьба обращения о признания ДНР и ЛНР Россией в дальнейшем во многом будет зависеть от того, продолжат ли власти Украины ставить под угрозу жизни и здоровье россиян, проживающих на территории республик. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру».

Депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Механизм запущен»

«Определение внешнеполитического курса страны — ответственность президента Российской Федерации. И сегодня мы проголосовали по оформлению обращения к президенту, чтобы он высказался по этому поводу и определенные шаги к признанию республик состоялись. Теперь документы поступят в администрацию, а Путину будет предложен алгоритм рассмотрения проблематики: запросят консультацию МИД, оценят все в связке с Минскими соглашениями. И только тогда президент определит свою позицию», — сказал Новиков.

Во многом, как считает политик, позиция президента будет определяться действиями украинской стороны. Он обратил внимание на агрессивные высказывания и опасные заявления со стороны киевских властей, что только усугубляет ситуацию.

«Нужно понимать, что решение пока не принято, но механизм запущен. И финал здесь будет зависеть от многих обстоятельств. Тем, кто позволяет себе продолжение агрессивной риторики, следовало бы это учитывать. Во многом сегодня именно в их руках находятся и Минские соглашения, и статус ДНР и ЛНР», — заметил депутат.

Если позиция киевских властей не изменится, продолжится нагнетание напряженности, это приведет к тому, что граждане России, находящиеся на территории республик, будут подвергнуты опасности. И России придется это учесть Дмитрий Новиков Депутат Госдумы

Вместе с тем, по словам Новикова, если Украина проявит желание исполнить Минские соглашения, возможны и другие сценарии развития событий.

«Жизнь — процесс, сотканный из множества процессов, из противоречивых явлений. И кое-что здесь точно будет зависеть от украинских политиков, от того, одумаются ли они и откажутся ли от агрессии», — заключил депутат.

Несмотря на единый текст обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР, депутаты выбирали между двумя постановлениями, которые отличаются порядком рассмотрения обращения. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.