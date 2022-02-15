Женщина отправилась на свидание с мужчиной из Tinder и неожиданно родила
В Австралии женщина неожиданно родила на свидании с мужчиной, которого она нашла в Tinder. Об этом сообщает LADbible.
В сентябре 2021 года 20-летняя Алисса Ходжес и 25-летний Макс Силви должны были встретиться в четвертый раз. Находившаяся на восьмом месяце беременности Ходжес предложила молодому человеку забрать его из аэропорта. Однако в этот день у нее неожиданно отошли воды и вместо аэропорта она отправилась в больницу.
Сразу после прилета Силви взял такси и поехал поддержать женщину. Через семь часов Ходжес родила сына, которого назвала Олли. Пока австралийка восстанавливалась в больнице, молодой человек поддерживал ее и помогал с ребенком. Австралийка оказалась совсем не готова к материнству, поэтому Силви пытался помочь ей психологически настроиться и принять новый статус.
Ходжес рассказала, что была на шестом месяце беременности, когда обновила анкету в Tinder. Она не скрывала, что ждет ребенка. Силви отметил, что вряд ли бы обратил внимание на женщину в положении, но Алисса настолько его привлекла, что он спокойно отнесся к ее беременности.
Теперь пара вместе воспитывает Олли и планирует съехаться в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что девушка нашла необычное место для свиданий и поделилась своей идеей с молодым человеком. Она предложила отправиться в супермаркет.