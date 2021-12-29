Девушка нашла необычное место для свиданий и вызвала бурные обсуждения в сети

Девушка нашла необычное место для свиданий и поделилась своей идеей с молодым человеком. Удивленный мужчина рассказал о предложении возлюбленной в посте на сайте Reddit и вызвал бурные обсуждения в сети.

По словам автора публикации, его партнерша считает большой супермаркет подходящим местом для свиданий, а совместный поход в магазин романтичным. Мужчина отметил, что не согласен с мнением девушки и попросил совета у пользователей.

Пост набрал 100 комментариев с разными откликами. «Поход в супермаркет можно считать свиданием, если вы покупаете что-то необычное. Например, покупаете батут — свидание, продукты — не свидание», — написал один из пользователей. Другой добавил: «Если вы зашли в кафе в супермаркете или купили продукты для романтического ужина, то это считается свиданием».

Ранее сообщалось, что пользователь TIkTok @Pattyslap23 из американского города Бостон, штат Массачусетс, рассказал о самом неудачном свидании в своей жизни. Помимо его новой знакомой из Tinder, с которой он и отправился на романтический вечер, к ним в ресторан пришел ее муж вместе с дочерью.