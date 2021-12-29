Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Девушка нашла необычное место для свиданий и вызвала бурные обсуждения в сети

Пользователь Reddit: поход в супермаркет можно считать свиданием, если вы покупаете батут

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Девушка нашла необычное место для свиданий и поделилась своей идеей с молодым человеком. Удивленный мужчина рассказал о предложении возлюбленной в посте на сайте Reddit и вызвал бурные обсуждения в сети.

По словам автора публикации, его партнерша считает большой супермаркет подходящим местом для свиданий, а совместный поход в магазин романтичным. Мужчина отметил, что не согласен с мнением девушки и попросил совета у пользователей.

Материалы по теме:
По любви Как покорить девушку, если вы вне закона
По любвиКак покорить девушку, если вы вне закона
14 февраля
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря

Пост набрал 100 комментариев с разными откликами. «Поход в супермаркет можно считать свиданием, если вы покупаете что-то необычное. Например, покупаете батут — свидание, продукты — не свидание», — написал один из пользователей. Другой добавил: «Если вы зашли в кафе в супермаркете или купили продукты для романтического ужина, то это считается свиданием».

Ранее сообщалось, что пользователь TIkTok @Pattyslap23 из американского города Бостон, штат Массачусетс, рассказал о самом неудачном свидании в своей жизни. Помимо его новой знакомой из Tinder, с которой он и отправился на романтический вечер, к ним в ресторан пришел ее муж вместе с дочерью.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Кожаные сумки задумали заменить банановыми
В российском городе заметили танцующую голую куклу
Новак рассказал об уверенности России в реализации «Северного потока-2»
Туктамышева привела в восторг подписчиков новым фото с крыльями
Девушка нашла необычное место для свиданий и вызвала бурные обсуждения в сети
Эндокринолог назвала причину резкого ухудшения зрения
Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
Польшу сочли наиболее вероятным союзником Украины в случае войны
Посольство России ответило на призыв Госдепа освободить американцев из тюрем
Диетолог опровергла миф о вреде майонеза
Определены нейтрализующие омикрон-штамм антитела
Боррель оценил требование России остановить расширение НАТО и ЕС на восток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter