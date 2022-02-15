Украинский депутат захотел объединиться с Турцией против России

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко захотел объединиться с турецкими политиками для «противодействия России». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, он провел ряд переговоров с турецкими депутатами и отметил, что у коллег «боевой настрой». «О совместном походе на Москву не договорились, но Байрактары будут точно, и Черное море не станет русским озером», — написал он.

Ранее глава МИД Турции Чавушоглу призвал страны Запада к осторожности в заявлениях о вторжении России на Украину. По его словам, Анкара собирает разведывательную информацию от союзников и национальных спецслужб, чтобы быть готовой к любому развитию событий.