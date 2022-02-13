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Глава МИД Турции рассказал об отношении Анкары к конфликту на Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу призвал страны Запада к осторожности в заявлениях об Украине

Фото: Shutterstock

Западу нужно быть осторожным в заявлениях о вторжении России на Украину, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

«Если Россия попытается вторгнуться, пока идет процесс [дипломатического урегулирования], это тоже будет неправильно. Если [конфликта] не будет, западным странам следует осторожно делать заявления, которые вызывают панику на Украине», — рассказал дипломат.

Чавушоглу призвал к осторожности в отношении Украины, так как Турция выступает за дипломатическое решение кризиса. По его словам, Анкара собирает разведывательную информацию от союзников и национальных спецслужб, чтобы быть готовой к любому развитию событий.

Ранее Чавушоглу заявил, что заявления стран Запада о российской агрессии в отношении Украины приводят лишь к росту паники и ухудшению экономической обстановки, в то время как Турция выступает за диалог с Россией.

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Дмитрий Сотак
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