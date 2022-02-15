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В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова Украиной

Депутат парламента Крыма Гемпель назвал блефом слова Зеленского о возвращении полуострова

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма являются блефом. Так ответил на высказывания украинского лидера глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

Накануне Зеленский во время обращения к украинскому народу заявил, что Крым и Донбасс вернутся в Украину — это произойдет дипломатическим путем, подчеркнул он. «Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим», — сказал Зеленский.

«Все это очередной блеф и самообман. Крымчане очень хорошо помнят те времена, когда Крым был в составе Украины и киевские власти вели себя по отношению к крымчанам как оккупанты, разоряли полуостров», — сказал Гемпель.

Он подчеркнул, что Крым стал развиваться только после того, как вернулся в состав России. Тогда жители полуострова обрели право говорить на родных языках и почувствовали себя в безопасности в Крыму.

«Крымчане любят свою Родину Россию, верят президенту, который поднял с колен страну, верят армии и флоту, которые защищают их от любых посягательств», — считает депутат парламента Крыма.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Зеленскому способ объединиться с Крымом. По его словам, для этого нужно объявить о вхождении Украины в состав России.

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Анастасия Шейкина
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