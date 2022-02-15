Ургант пожаловался на протекающую крышу

Актер Андрей Ургант пожаловался на состояние своей квартиры в доме в Санкт-Петербурге. Жилье отца ведущего Ивана Урганта пострадало из-за серьезной течи в крыше, сообщают «Невские новости».

Ургант обнаружил небольшую течь, вернувшись домой с гастролей. Однако, когда актер дотронулся до проблемного места, скопившаяся вода прорвала обои и попала в квартиру. Кроме того, влага просочилась сквозь обои над окном. Крыша в подъезде дома также начала протекать, причем рядом с электрощитом. Жильцы переживают, что это приведет к пожару или замыканию.

«Загорится дом, могут люди погибнуть. Не надо до этого доводить», — отметил Ургант. По его словам, проблемы с крышей начались еще 20 лет назад, когда он только въехал в квартиру. Тогда артист обратился в ЖКС, но помощи не получил. «Они сказали, что это их забота: должны кровлю, рабочих, транспорт — обязаны все сделать. Но ничего из вышеперечисленного нет, поэтому ничего не сделали. Я вызвал частную аварийную бригаду и 120 квадратных метров крыши за свои деньги покрыл листовым железом», — заявил актер.

За дом № 45/8 на Литейном проспекте отвечает Жилкомсервис № 1 Центрального района. Ургант обращался в компанию с просьбой прислать сотрудников, которые зафиксируют наличие течи и составят соответствующий акт. Жилкомсервис ответил, что не может этого сделать из-за вспышки коронавируса. Более того, Ургант считает, что крышу могли повредить сами коммунальщики во время уборки снега. Артист отметил, что осадки часто расчищают плохо подготовленные люди.

Согласно графику капитального ремонта многоквартирных домов, крышу дома починят не раньше 2030 года. При этом Андрей Львович подчеркнул, что потолок в его квартире протекает не впервые с момента оплаченного им ремонта кровли. Соседи Урганта также жалуются на работу управляющей компании — одному из них пришлось чинить автомобиль, на который упала сосулька через три дня после уборки коммунальщиков на крыше.

В январе из-за течи в трубе без воды осталась ветеран Великой Отечественной войны из Челябинска Анна Самолякова. О поломке сообщили 2 января, однако устранили ее только через неделю. Из-за промедления десяти квартирам отключили воду. Самоляковой приходилось носить тяжелые ведра с жидкостью с соседней улицы и экономить воду.

