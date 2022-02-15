Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сенат США отложил проект санкций против России

США не успеют принять антироссийские санкции до предполагаемого «вторжения» на Украину
Боб Менендес

Боб Менендес. Фото: Alex Brandon / Reuters

Члены сената США признали, что не успеют вовремя рассмотреть и принять законопроект об антироссийских санкциях до 16 февраля — даты предполагаемого «вторжения» России на Украину, поэтому сенаторы готовят необязательную резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае агрессии, сообщает телеканал NBC.

Согласно информации телеканала, глава комитета сената по иностранным делам Роберт Менендес поддержал составление совместного заявления глав комитетов и лидеров партий в случае войны, а также введение необязательной резолюции, в которой сенаторы предупредят Москву о серьезных последствиях в случае агрессии.

Таким образом, разработка проекта о конкретных ограничительных мерах со стороны США была отложена. Сенаторы убеждены, что в случае необходимости у сената и президента Джо Байдена уже есть законная основа для введения санкций, поэтому для этих инициатив не нужно много времени для подготовки.

Материалы по теме:
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
9 февраля

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не намерены вводить упреждающие санкции против России. По его словам, в случае, если рестрикции будут применены в упреждающем порядке, они потеряют сдерживающий эффект в отношении Москвы.

10 февраля демократ Роберт Менендес заявил, что рассмотрение в сенате законопроекта о санкциях против России зашло в тупик. По его словам, конгрессмены не могут договориться о «вторичных» мерах в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

Республиканцы и демократы не могут договориться, насколько эффективными будут меры против РФ. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что санкции не удержат Россию от реализации приписываемых ей «агрессивных планов» в отношении Украины. При этом демократы отказываются действовать превентивно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР
Москва отказалась участвовать в запрошенных Киевом консультациях ОБСЕ
Первый российский губернатор поддержал обращение о признании ДНР и ЛНР
Россия опубликует свой ответ США и НАТО на предложения по безопасности
В Британии назвали способ развеять опасения Запада о вторжении России на Украину
Дачников предупредили о штрафах за срубленные деревья
В ЛНР рассказали о дилемме Запада после отвода российских войск
Реакцию Запада на кризис вокруг Украины назвали достижением политики России
Дэвид Финчер возмутился изменением концовки «Бойцовского клуба» в Китае
Стало известно о связи боли в ногах с перенесенным COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.