Сенат США отложил проект санкций против России

Члены сената США признали, что не успеют вовремя рассмотреть и принять законопроект об антироссийских санкциях до 16 февраля — даты предполагаемого «вторжения» России на Украину, поэтому сенаторы готовят необязательную резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае агрессии, сообщает телеканал NBC.

Согласно информации телеканала, глава комитета сената по иностранным делам Роберт Менендес поддержал составление совместного заявления глав комитетов и лидеров партий в случае войны, а также введение необязательной резолюции, в которой сенаторы предупредят Москву о серьезных последствиях в случае агрессии.

Таким образом, разработка проекта о конкретных ограничительных мерах со стороны США была отложена. Сенаторы убеждены, что в случае необходимости у сената и президента Джо Байдена уже есть законная основа для введения санкций, поэтому для этих инициатив не нужно много времени для подготовки.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не намерены вводить упреждающие санкции против России. По его словам, в случае, если рестрикции будут применены в упреждающем порядке, они потеряют сдерживающий эффект в отношении Москвы.

10 февраля демократ Роберт Менендес заявил, что рассмотрение в сенате законопроекта о санкциях против России зашло в тупик. По его словам, конгрессмены не могут договориться о «вторичных» мерах в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

Республиканцы и демократы не могут договориться, насколько эффективными будут меры против РФ. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что санкции не удержат Россию от реализации приписываемых ей «агрессивных планов» в отношении Украины. При этом демократы отказываются действовать превентивно.