США отказались вводить упреждающие санкции против России

Власти США не намерены вводить упреждающие санкции против России. Об отказе американской стороны от этого шага заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Fox News.

Кирби подчеркнул, что в случае, если рестрикции будут применены в упреждающем порядке, они потеряют сдерживающий эффект в отношении Москвы. «Мы считаем, что ограничения сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — уточнил он. Таким образом, США введут антироссийские санкции только в случае агрессии в адрес Украины.

Ранее представитель Пентагона рассказал, что в случае начала военной эскалации между Москвой и Киевом солдаты США не будут воевать на Украине. Он отметил, что применение американских военнослужащих даже для эвакуации американских граждан с Украины может увеличить вероятность столкновения армий России и США.