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США отказались вводить упреждающие санкции против России

Представитель Пентагона Кирби: США не намерены вводить упреждающие санкции против России

Фото: Hannah McKay / Reuters

Власти США не намерены вводить упреждающие санкции против России. Об отказе американской стороны от этого шага заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Fox News.

Кирби подчеркнул, что в случае, если рестрикции будут применены в упреждающем порядке, они потеряют сдерживающий эффект в отношении Москвы. «Мы считаем, что ограничения сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — уточнил он. Таким образом, США введут антироссийские санкции только в случае агрессии в адрес Украины.

Ранее представитель Пентагона рассказал, что в случае начала военной эскалации между Москвой и Киевом солдаты США не будут воевать на Украине. Он отметил, что применение американских военнослужащих даже для эвакуации американских граждан с Украины может увеличить вероятность столкновения армий России и США.

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Екатерина Андреева
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