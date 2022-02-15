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Кулеба заявил о невозможности выполнения Минских соглашений «на условиях России»

Дмитрий Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о невозможности выполнения Минских соглашений «на условиях России» в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

В частности, глава МИД обратил внимание на попытки России «манипулировать содержанием Минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности». «Он подчеркнул, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях», — говорится в сообщении.

Как уточнил Кулеба, речь идет о прямом диалоге между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). При этом Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в нормандском, а также других форматах.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса и выборах в самопровозглашенных республиках. Шольц также отметил, что Минские соглашения являются основой для переговоров.

Марина Совина
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