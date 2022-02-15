В России предложили создать реестр неплательщиков алиментов

Министерство юстиции России разработало законопроект о создании реестра должников по алиментным обязательствам. Об этом сообщила пресс-служба Совета федерации по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

В реестр предлагается включать сведения о находящихся в розыске неплательщиках алиментов, а также о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности. Помимо этого в документе предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении должника.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил россиян о расширении списка доходов для удержания алиментов. Теперь в перечне начнут учитывать стипендии, пособие по безработице, доходы самозанятых, средства от продажи недвижимости, дивиденды, проценты от банковских вкладов и суммы возвращенных налогов.