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В Совфеде указали на изменившееся отношение Байдена к России

Сенатор Косачев объяснил обращение Байдена к россиянам плодом переговоров о безопасности

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Обращение президента США Джо Байдена к россиянам можно объяснить изменившимся отношением к России после переговоров по гарантиям безопасности и готовностью к сотрудничеству, считает сенатор Совфеда Константин Косачев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что, тем не менее, это только первые шаги в нужном направлении. Политолог Малек Дудаков добавил, что обращение не к правительству, а к гражданам страны является привычным риторическим приемом США.

Президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав не бояться Соединенных Штатов, НАТО или Украины. «Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории», — сказал Байден.

Типичная риторика

«Мы наблюдаем очень типичную для американских политиков попытку разговаривать не только с властью страны, но и с гражданским обществом. Когда американские лидеры приезжают в страну, они проводят встречи не только с представителями властей, но и с НКО, оппозиционными партиями. Это разумная стратегия, нацеленная на минимизацию рисков в случае смены власти», — отметил Дудаков.

Сейчас же подобное обращение, по мнению Дудакова, выглядело нелепо, поскольку его риторика и апломб больше подходили бы для разговора с американским обществом. Кроме того, он заметил, что за последнее время это уже не первый призыв, обращенный лично к россиянам: несколько недель назад госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с похожей речью, призвав граждан саботировать и бойкотировать войну в случае ее начала.

Попытки взаимодействия с обществом вполне укладываются в типичную американскую политическую стратегию

Малек ДудаковПолитолог

«Вместе с тем, в речи Байдена я бы не стал искать какой-то подтекст, поскольку ничего нового он не озвучил. Это не более чем риторический прием, который не стоит воспринимать как стратегический ход по раскачиванию лодки внутри России», — считает политолог.

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Первые шаги

Косачев увидел некоторое изменение тональности в речи американского президента. По его словам, еще год назад было бы невозможно представить такое заявление, поскольку тогда единственной позицией Штатов в отношении России было полное игнорирование страны, ее общества, руководства и озабоченностей.

То, что сейчас мы увидели, такой жанр прямого обращения, указывает на то, что в американских мозгах что-то начало меняться. Это значит, что наша позиция отстаивания своих интересов, трансляция озабоченности все же начала приносить плоды

Константин Калачев Сенатор Совфеда

«Тем не менее, я далек от переоценки этого выступления, все же, это только первые признаки. Но, безусловно, хорошо, что они появились. Надеемся, словами Штаты не ограничатся, и мы увидим, как начнет меняться политика страны в отношении России, глобальной безопасности, а также взаимодействия и сотрудничества против сдерживания и подавления», — сказал сенатор.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России приветствует обращение президента США Байдена. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства, российскому народу больше импонировало бы выступление американского лидера без угроз в адрес России.

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Наталия Белова
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В Совфеде указали на изменившееся отношение Байдена к России
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